綠葉製藥治療帕金森病注射用藥於日本完成I期臨床試驗

LY 03003為集團長效緩釋製劑平台開發的重點中樞神經系統在研創新產品之一，該藥物在人體內穩定釋放，能夠改善帕金森病患者的運動和非運動症狀，減少晚期帕金森病患者的「開關」現象，和運動併發症的出現，長期應用有望推遲運動併發症的發生。

該藥物目前在中國、美國、歐洲和日本等全球多個國家或地區進行同步開發，並已在中國、美國分別進入Ⅲ期臨床階段。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020