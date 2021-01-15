沈振盈：待恒指闖二萬九關　小注開淡倉

港股周五(15日)曾升至28,600點水平，訊匯證券行政總裁沈振盈認為今次升勢主要是挾淡倉，不能盡信大市是強而有力，個股板塊只是輪流炒，之前強勢的汽車股及啤酒股都要回調。

他認為大市可能在1月第三個或第四個星期觸及高位，其後便會回吐，即使1月不回吐的話，下個月大戶也會做淡，投資者可在29,000點小注開淡倉。他指美股上望空間不大，一切等美國候任總統拜登上場，才再作部署。

至於今日有炒作的內銀內險股，沈大師認為「升多一棍就完」，如果暫仍不想沽出正股，可考慮小注做淡倉對沖，但不建議大手開淡倉。

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