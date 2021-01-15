被美列黑名單 小米確認非中國軍方公司 正評估對集團影響
2021年01月15日 12:34
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對於美國國防部周四(14日)宣布，將小米(01810)等9家企業列入涉嫌與中國軍方有聯繫的黑名單中。該公司今午(15日)發出公告，指注意到相關事件，又表示公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。
該公司又確認，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國國防授權法案(NDAA)下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。
小米正審閱該事件的潛在後果，以便更全面理解其對集團的影響。
該股中午收報29.1港元，跌10.8%，半日成交額已高達226億元。
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