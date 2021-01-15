富時羅素將中國納入債券指數計劃遭日資阻撓

外電報道，國際指數公司——富時羅素(FTSE Russell)將中國納入其被廣泛使用的全球債券基準之一的世界政府債券指數(WGBI)的計劃，正面臨包括日本最大的養老基金在內的一些日本公司的阻力。

日本投資者提出的大多數擔憂都集中在技術方面，例如人民幣缺乏完全可兌換性以及一些債券流動性和結算問題。但是市場參與者也認為，這兩個亞洲國家之間的歷史不信任是造成這種擔憂的部分原因。

日本投資者，包括管理著172萬億日圓(約12萬億港元)的龐然大物的政府養老金指數基金(GPIF)，是該指數的最大用戶，這使該指數提供者處於尷尬境地。外電引述日本樂天證券經濟研究所研究員Yoshikazu Kato表示，日本投資者對中國似乎有些內向和過敏。對於GPIF，他懷疑當將近90%的日本人對中國持不利看法時，在中國投資將很困難。

FTSE計劃從2021年10月開始將中國納入WGBI，直到2021年3月獲得確認，而且日本反對派預計不會使該計劃脫軌。

市場參與者估計，日本投資者在以WGBI為基準的基金中至少佔一半，最多佔80%。追蹤該指數的基金總規模估計在1至1.5萬億美元到超過2萬億美元之間。報道引述消息指，當富時羅素在去年12月8日與日本投資者舉行在線會議以解釋其在華納入計劃時，遭到了強烈阻力。

在中國進行債務市場改革以滿足外國投資者需求之後，另外兩個主要債券指數公司亦已加入了中國於指數系列之中。全球投資者對此表示歡迎，因為中國債券的平均收益率更高，平均超過3%，而美國約為1%，日本為零，大多數歐洲國家為負。即使在日本，許多大型銀行和保險公司也涉足了中國債券。自2018年以來，日本投資者每個月都是中國債券的購買者，但每月兩次。

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