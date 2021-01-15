半日沽空金額147億元 小米佔13%
2021年01月15日 12:39
東網電視更多新聞短片
半日共有608隻股份被沽空，涉及金額147.13億港元，佔大市成交10.45%。小米集團沽空金額19.84億元，佔沽空總額13.49%；騰訊沽空金額約16.96億元，佔沽空總額11.53%；阿里巴巴沽空金額9.63億元，佔沽空總額6.55%；中國平安沽空金額9.52億元，佔沽空總額6.47%；郵儲銀行沽空金額6.61億元，佔沽空總額4.5%。
--------------------------
【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】
香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。
《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
更多資訊：更多沽空紀錄資料