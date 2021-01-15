全球最大基金公司貝萊德：美股可續揚　惟升勢難及去年

美股踏入新一年持續表現強勢，全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)周四(14日)睇好美股仍有上漲空間，但警告漲勢或不如去年。

芬克認為，2021年市場將繼續保持強勁，但可能不會像去年第三或第四季度那樣強勁。為市場帶來順風的一個因素，是在場邊觀望的投資者現金量創歷史新高，在低利率及寬鬆貨幣政策即將出台的背景下，可能將繼續驅使投資者進場。他補充說，全球投資者對長期資產的投資不足，而不是過度投資，最佳的長期資產是股票和私人領域中的許多資產類別。

芬克又預計，由於新冠疫苗廣泛分發，2021年下半年的市場表現會比上半年強，這將使更多經濟活動得以恢復，成為未來增長的有力組成部分。

貝萊德於周四公布業績，去年第四季利潤和營業收入均好於預期，季內利潤按年增長20%至15.73億美元，收入44.78億元，按年上升12.6%。截至去年底，貝萊德管理的資產激增至創紀錄的8.68萬億美元，上一年度同期為7.43萬億美元。

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