會計師公會對執業會計師陳錦福及其事務所作監管行動

香港會計師公會公告，就執業會計師陳錦福及陳錦福會計師事務所沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出監管行動。

陳為陳錦福會計師事務所的獨資經營者。該會計師事務所就森美(集團)控股有限公司及其附屬公司截至2018年12月31日止6個月的中期財務報表發表無保留的審閱報告，並表示該集團的持續經營能力存在重大不確定性。該集團於期內支付了大額資本支出。相關支出耗盡該集團於2018年12月31日的銀行存款。大部分支出用於支付土地改良合約，並被不恰當地歸類為「橙園預付租金」。

公會指，答辯人的工作底稿反映其對該集團的會計系統缺乏足夠理解；對會計分類不恰當的影響評估不足；以及對減值評估未有執行充分程序。答辯人的審閱報告亦沒有充分解釋該集團管理層編製中期財務報表的責任。

公會表示，答辯人承認此個案中的事實及違反專業準則之處，並對其作出譴責。答辯人須共同繳交行政罰款50,000港元及公會費用15,000元。

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