達美航空去年蝕966億元　舵手有信心迎來復甦

新冠肺炎疫情為航空業帶來災難性衝擊，儘管達美航空(Delta Airlines)去年錄得巨錄虧損，但行政總裁Ed Bastian仍看好2021年將是「復甦之年」，預期可令收入錄得增長，言論提振公司股價周四(14日)上漲2.5%。

據達美航空業績報告，2020年全年虧損約123.85億美元(約966億港元)，為2009年以來首次虧損，表現遠不及上一年度的純利47.67億美元。去年全年營業收入為170.95億美元，按年跌逾6成。單計去年第四季，淨虧損達7.55億美元，相當於每股虧損1.19美元。展望今年首季，達美航空預期收入會較去年同期下滑60%至65%，其預定航運量將減少35%。

Bastian表示，並不認為在夏季之前旅行狀況會回到昔日水平，但會顯著改善，足以在下半年驅動公司的獲利能力。他並稱，商務旅行可望在今年下半年有所回升。受旅行禁令重創的國際旅行至少還需要多一年時間才復甦，達美航空預期截至今年第一季末日均消耗約1,000萬至1,500萬美元。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020