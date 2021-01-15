逸瓏灣8一周售3特色戶 頂層售2176萬元
2021年01月15日 13:15
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新盤特色戶有價有市。信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8剛售出3A座19樓A室頂層連天台特色戶，實用面積1,068方呎，連天台703方呎，成交價2,176.05萬元，呎價20,375元。
項目於一周內連沽3伙特色戶，平均成交呎價達1.75萬元。
該盤開售至今累售473伙，佔總數近90%，套現逾44億元。目前尚餘55伙待售，包括18伙特色戶，其中10伙屬頂層連天台單位，8伙則為低層連平台單位。
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