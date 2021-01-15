放盤即日售出　上車客508萬購嘉湖山莊兩房

中原曾芷妍稱，受屯赤隧道通車帶動，天水圍外區睇樓客急增，交投氣氛亦做好。當中嘉湖山莊本月累錄23宗成交，包括樂湖居14座高層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，開價520萬元。租客剛遷出隨即放盤，吸引一名覓盤半個月的年輕上車客睇樓後立即洽購，放盤僅一天，火速以508萬元沽出，呎價11,314元。

曾芷妍表示，該名年青上車客心儀1期樂湖居，因為最近西鐵站，步行可達，得知上址新放盤，放工即趕往睇樓，即睇即還價，一口價減12萬元單位即沽出。原業主於2009年9月以127萬元購入，現易手帳面獲利381萬元，單位11年間升值3倍。

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