金管局：擬成立綠色商業銀行聯盟　未來5年發行80億美元綠債

香港綠色債券市場發展迅速，金融學院轄下的香港貨幣及金融研究中心指，截至2019年底，香港累積安排和發行的綠債總額達260億美元。香港金融管理局外事部主管(市場發展處)許懷志透露，該局將成立綠色商業銀行聯盟，計劃於未來5年內發行80億美元綠債。

全球綠債發行由2013年起迅速增加，截至2019年底，全球綠債總發行量逾7,000億美元，期內香港綠債市場中，中國佔發行總量7成以上，金融機構及公司發行人分別佔50％及35％。

許氏指，金管局發展綠債市場的舉措包括增加外匯基金中「環境、社會、企業管治」(ESG)及綠債的投資。對於有言論指香港債券市場落後，他表示，香港為世界最大的債券市場之一，更是亞洲最大市場，而中國不斷加速及改善其對環境保護的標準，香港成為中國發行國際債券的首選，雖然有綠債發行人前往歐洲發債的情況，惟港府推出不少綠債計劃，並不斷改善有關平台，相信將吸引發債者回流香港。

香港貨幣及金融研究中心主管衛頌飴指，綠債令發行人享有較低借貸成本。研究顯示，發行綠債可令企業借貸成本平均降低33點子，而經過認證的綠債，借貸成本更可降低49點子。

他指，去年上半年疫情打擊環球市場，公司運營及利潤免不了受經濟衝擊影響，惟綠色企業的聲譽提高客戶忠誠度，綠債指數收益普遍較其他指數高。

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