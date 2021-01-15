元朗區二手交投轉旺　本月已錄100宗買賣

中原王勤學表示，1月份元朗區二手交投非常暢旺，半個月已錄100宗成交，600萬元以內上車盤成交明顯加快。其中蝶翠峰本月累錄5宗成交，已超出上月全月3宗。該盤5座中層A室，實用面積503方呎，兩房間隔，享山景，叫價570萬元，新近零議價成交，呎價11,332元。

據了解，新買家為一對年輕夫婦，之前於外區租樓，現把握低息環境買樓上車。原業主於2010年5月以206.8萬元買入，持貨逾10年，帳面獲利約363.2萬元，單位升值約1.8倍。

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