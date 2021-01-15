港府公布金發局董事會成員任命

港府周五(15日)公布金融發展局董事會成員任命，任期2年，由2021年1月17日至2023年1月16日。

金發局現任主席李律仁及12位現任成員再度被委任，同時任命Donald Perry Kanak、林俊明及盧彩雲為金發局董事會新成員。另外，董事會成員狄勤思及倪以理將卸任。

財經事務及庫務局局長許正宇及李律仁向2人致意，感謝他們過去對金發局作出的貢獻。

金發局公布委任轄下6個工作小組的新成員及現任作員，包括政策研究小組、內地機遇小組、拓新業務小組、市場推廣小組、人力資源小組以及機構管治小組，各成員將就金發局的工作提出意見。金發局已按其公司章程就小組成員任命諮詢政府。

李律仁表示，是次任命將進一步加強金發局各小組的廣泛代表性，成員在金融界別的強大聯繫、專業知識及閲歷，將有助該局就金融服務業向政府作出的政策建議以及推廣香港作為國際金融樞紐等工作，提供意見和新的角度。

展望未來，金發局將會繼續加強在政策研究、市場推廣和人才培育3項職能，連繫金融服務業各個領域的持份者，及致力宣傳香港金融業所具備增長潛力，例如關於家族辦公室、「環境、社會及管治」(ESG)和綠色金融、 金融科技以及推動香港作為連接中國和全球的投資通道等範疇的信息。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020