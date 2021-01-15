黃埔花園零議價沽出　兩房單位賣760萬元

紅磡黃埔花園交投增多，帶動樓價向上。太陽物業宏惠強表示，屋苑2期12座高層D室，實用面積389方呎，零議價下，剛以760萬元沽出，創近半年同類型單位新高價，呎價約19,537元。原業主2001年3月僅以177萬元購入，持貨近20年帳面獲利約583萬元。

事實上，上址屬優質園景，故獲理想價承接。而同期數7座另一個低層戶，實用面積同為389方呎，日前僅售663萬元，做價相差近100萬元。

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