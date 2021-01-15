調查：去年全球半導體收入反彈逾7%至3.5萬億元

調查機構Gartner發表的報告指，去年全球半導體收入反彈7.3%至4,498億美元(約3.5萬億港元)，扭轉2019年的跌勢。

外媒引述該機構的分析指，去年初市場原先預計疫情會為整個終端設備市場帶來負面影響，不過實際影響輕微。雖然汽車、工業等領域受企業及消費者開支減少所拖累，但封城帶來了在家工作及學習的需求，而有助這些活動的行業亦有受惠。

分析指去年伺服器需求強勁，當中Hyperscale客戶佔逾65%，而上半年客戶亦急著增加容量以應付封城帶來的額外需求。此外，企業及消費者對個人電腦(PC)需求強勁，亦帶動了對中央處理器(CPU)等零部件的增長強勁。

按品牌劃分，Intel(美股：INTC)是去年收入最高的半導體公司，期內收入按年升3.7%至702.44億美元，主要受惠核心客戶及伺服器CPU業務增長。儘管智能手機市場放慢，5G手機銷情強勁亦帶動了半導體行業增長，包括是高通(美股：QCOM)及MediaTek(美股：MDTKF)等去年增長亦強勁，相信5G增長抵銷了系統組件增長的弱勢。

值得留意的是記憶體是去年表現最好的類別，受惠在家工作及學習需求，伺服器建設、PC等的需求增加，全球記憶體收入增長至135億美元，貢獻去年半導體行業增長的44%。

此外，另一家市調機構Counterpoint Research則表示，去年全球晶片代工行業收入約為820億美元(約6,396億港元)，同比增長23%。雖然基數較高，但預計今年收入仍將同比增長12%，達到920億美元(約7,176億港元)。今年全球晶片代工行業增長的動力來自晶片出貨量增加以及價格上漲，這在以前十分罕見，尤其是去年下半年以來8英寸晶片廠產能緊張，部分供應商將晶片平均價格調高10%。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020