西貢沙下鄉郊地擬建分層住宅與洋房　涉154伙

西貢沙下惠民路一幅臨海土地，現為「鄉村式發展」地帶，該用地的大業主向城市規劃委員會提出申請，計劃作分層單位及洋房混合發展，提供154個單位。

文件顯示，該土地面積約142,410方呎，包括21,410方呎政府土地，申請人要求改劃為「住宅(乙類)6」用途，擬議地積比率1.3倍，將興建2幢7層高分層樓宇，以及24座3層高洋房，總樓面約185,123方呎。

申請人指出，其持有上述地盤約81.5%業權，約3.5%由其他業權人擁有，餘下15%屬政府土地。擬議方案屬發展密度恰當的代用選項，取替長期被忽視的「鄉村式發展」土地用途。

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