疫情反彈內地倡「就地過年」　春運票務預售大跌6成

近期內地新冠肺炎疫情反彈，各地紛紛主張「就地過年」，導致春運運量大減。內媒引述中國國鐵集團副總經理李文新今(15日)指出，鐵路春運前車票預售較往年同期減少約6成。

李預計，內地鐵路春運客流將下調至2.96億人次，評估春運受疫情影響存在較大不確定性，鐵路春運組織和疫情防控形勢複雜嚴峻。為確保疫情不會因春運擴散，各地倡導「就地過年」，並祭出相關措施，包含發利是、給補貼、發消費券、免費流量與門票，甚至免費乘坐公交車、子女入學積分等福利。

報道又引述國家發改會副主任連維良表示，春運期間要落實好防疫健康碼「統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行」。春運期間疫情防控，要做到精準科學，不能「過度防控」，要方便群眾百姓出行。確有原因健康碼不能互認的，需要先向國務院聯防聯控機制和春運疫情防控專班報告。

外電亦報道，內地地方政府及工廠正在以各種手段勸退工人回家過農曆新年，避免2.8億名民工返鄉潮導致疫情崩潰。除了這些民工，還有數百萬名白領階級會在新年期間回鄉，都是潛在的擴散機會，恐導致地區再度封鎖、工廠利潤損失，如同去年爆發初期的情況重演。而在歐美防疫、電子產品需求強勁之下，內地製造業復甦超出預期，工廠正努力填補工人短缺，保持生產運轉。過年上班的薪水雖有增加，大多數省份已發出通知，鼓勵控制疫情、工人留在當地，保證工業和供應鏈穩定性。獎勵措施包括加薪、獎品、娛樂、免費尾禡和延後補假等。

浙江省港口和工業中心寧波市便在政府公告表示，由於海外需求旺盛，新年期間停產可能造成公司巨大損失。當地一家化工公司表示，今年有85%的工人不打算返鄉，因時薪雙倍、新年全到班還能額外領500元人民幣，民工主要來源的江西省南部，預計返鄉人潮只到2019年的6成左右。

東莞一家貨櫃工廠的工人亦表示，雖然已購買2千公里外甘肅省的火車票，但要是回家路上不幸被感染可能波及家人，如果所屬的工廠不關門，應該會留在東莞上班，以免回家太冒險。當然，亦有工人執意回家，如另一名在北京的建築工在重新封鎖前趕回山東省老家，稱家裏還有人就必須回去。

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