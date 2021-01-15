美國最大的農地地主　竟然係一位IT業首富？

外媒引述美國地產月刊《Land Report》報告指出，全球五大富豪之一、微軟創辦人--蓋茨(Bill Gates)，在美國擁有約24.2萬英畝的農地，成「美國最大農戶」！

研究指出，蓋茨擁有農田最多的州是在路易斯安那州，持有69,071英畝；阿肯色州持有47,927英畝；內布拉斯加州擁有20,588英畝；在美國各地購買了24.2萬英畝的耕地，這足以使他成為美國最大的私人農田所有者。

據報，蓋茨的私人投資公司Cascade Investments直接或通過第三方實體持有土地。雖然一位IT(資訊科技)業界的億萬富翁成為美國最大的農戶，有點令人感到驚訝，但這其實不是蓋茨第一次涉足農業領。2008年，其基金會就宣布提供3.06億美元贈款，在撒哈拉以南非洲和南亞的小農中促進高產、可持續的農業。目前還不完全清楚蓋茨將如何利用農田，也不清楚是否有土地被預留用於保護，但目前情況表明，這些土地的使用方式符合蓋茨基金會的價值觀。

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