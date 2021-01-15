摩通：提高大宗商品倉位　繼續股票持倉　減持債券

摩根大通周四(14日)發布報告，建議投資者提高大宗商品倉位，並進一步減持債券，對股票則可以繼續持倉。

外電報道，摩通的模型組合中的大宗商品權重，由先前的4%提高至6%，並將政府債券倉位由原本的-12%進一步降至-13%，將公司債持有比例從3%降至2%，股票倉位比例維持在10%。該行增持大宗商品部位，特別是能源，這既是為了對沖通脹，是為了迎接持續的周期性復甦做準備，這些調整是在減持信用債的基礎上實施，因為信用債利差已在測試策略師的年底目標。

對於經濟前景，摩通預計全球將強勁增長，貿易戰、新冠疫情以及英國脫歐等問題帶來的風險消退，這基本上他是華爾街的主流睇法。該行繼續朝周期性和價值資產方向調整組合，因為疫苗推出有利經濟復甦，再加上更多的刺激措施，有利這些資產跑贏大市。

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