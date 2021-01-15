美國今年新車銷量料按年增長10%　關鍵係...

儘管美國車廠正飽受十年來最嚴重的銷售下跌之苦，有行內高層對前景保持樂觀，認為只要政府能快速推展新冠肺炎疫苗接種，令全國經濟回復穩定，有理由相信2021年美國汽車銷量能某程度上回復正常。

外媒綜合行業高層及分析員預期，強勁的消費需求會在今年持續，隨着各地官員廣發疫苗後，商業車隊的銷售量也會恢復。今年美國新車銷量的早期預測是介於1,560萬至1,600萬輛，較2020年增長7.6%至10.3%。根據Cox Automotive，去年美國新車銷量減少14.8%，至1,450萬輛。

福士汽車美國集團行政總裁Scott Keogh表示，之所以這麼樂觀，是因為他認為核心環境已然存在，當然，一切仍視乎能夠多快解決疫情，並將事情穩定下來。

國家汽車經銷商協會(NADA)首席經濟學家Patrick Manzi指出，儘管新冠肺炎是冇人能料到的事情，惟汽車業已經反彈，並且適應了新操作形態。展望未來，對新輕量汽車市場的持續復甦抱持樂觀看法。

汽車研究公司Edmunds的執行董事Jessica Caldwell認為，當前的政治氣氛不會長期影響今年的汽車銷售。這段期間的汽車銷售可能放緩一點，因為局勢有點緊張、大眾的焦點在其他地方，這和選前那段期間的狀況有點相似。她補充，1月向來是銷售淡季，就算有影響，也不會是多大的影響。

豐田汽車和IHS Markit迄今對今年的汽車銷量預期最樂觀，估計達到1,600萬輛。Cox Automotive及LMC Automotive預期今年美國汽車銷量達1,570萬輛。

LMC汽車公司美洲區總裁Jeff Schuster表示，這是個很不錯的進步，是持續的復甦。但仍有很多不確定因素存在，可能會使整個產業蒙上陰影，例如疫苗、變異病毒株... 這些都在復甦程度高低上有一定程度影響。

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