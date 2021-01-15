錯丟硬碟恨難返！廿億元比特幣見財化水…

投資虛擬貨幣，妥善處理密碼十分之緊要，否則可能取不回所擁有的虛擬貨幣，見財化水...

外媒報道，英國威爾斯一位35歲的電腦工程師James Howells，2009年挖礦存下7,500個比特幣，當持接近一文不值，故並不在意，事後更忘了此事，將存有這些比特幣的電腦硬碟當垃圾丟掉。

可近季比特幣大升，他驚覺這個「虛擬錢包」的存在，且價值已升至2.2億英鎊(約20億港元)，故如今聲言願意損當中的25%給當地政府的新冠紓困基金，以換取當地政府准許他開挖垃圾場，嘗試找出那存有比特幣的硬碟！

另一位居於美國三藩市的程式編製員Stefan Thomas，擁有7,002個比特幣，價值約2.2億美元(約17億港元)，不過，他忘記了電子錢包的密碼，10次撞密碼的機會，他已撞了8次，目前僅剩餘2次，令他十分之苦惱！

外媒引述他表示，2011年居於瑞士的他製作了一套介紹比特幣的動畫，因此獲一位比特幣迷贈送7,002枚比特幣。他將比特幣存入電子錢包，並將登入密碼儲存加密存取硬碟IronKey。後來他遺失寫有IronKey密碼的紙條，因此沒法提取比特幣。由於IronKey的保安嚴密，用戶只有10次嘗試密碼的機會，否則硬碟就會失效，內容將永久加密沒法存取。

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