增股票交易印花稅開源？6團體聯署反對指「殺雞取卵」

香港預期將錄得財政赤字，有立法會議員建議政府增加股票交易印花稅，為庫房開源。不過，立法會金融服務界議員張華峰與業界6個團體聯署，強烈反對增加股票印花稅，直言此舉是不切實際，亦是「殺雞取卵」，並已向財政司司長陳茂波表達相關意見。

聯署團體包括香港中資證券業協會、香港中資基金業協會、香港證券學會、香港網上經紀協會、香港股票分析師協會，以及香港證券及期貨專業總會。

張表示，現時環球疫情仍然嚴峻、百業有待復甦，增加股票印花稅是不切實際，尤其是美國近月對中國窮追猛打，制裁在美國上市的中國企業、禁止美國資金投資部分股份，企圖擾亂香港一直運作暢順的金融市場，形容此時提出加稅如同幫兇，並可能造成人為股災。

另外，香港聯交所早前提出，計劃上調上市公司的盈利門檻。張認為，經濟疲弱，部分商業活動停頓，此時提高公司上市門檻，必然影響中小企業上市集資正常途徑，亦會為市場帶來負面影響，希望能夠暫緩有關議案，在經濟復原後再從長計議，同時亦已向陳茂波表態。

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