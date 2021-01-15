【產經直播】港股純粹高位整固？

2021年01月15日 15:47
  • 東網電視
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    特朗普政府又嚟料！再次出手制裁華企，拖累港股周五(15日)迎來Black Friday(黑色星期五)，最多挫逾200點，低見28,294點。不過，特朗普任期尚餘不足一星期，加上北水力撐，港股純粹高位整固？後市仲可以上望？
    受納入制裁名單消息拖累，小米集團(01810)股價盤中最多挫13%，失守30元！股價值得趁低吸？小米仍有望變「大米」？另一被美國商務部加入實體清單的中海油(00883)，走勢則相對平穩，國際油價向上對股價支持作用有幾大？
    早前飆升的汽車股沽壓沉重！吉汽(00175)險守30元水平、長城汽車(02333)最多跌近1成、東風集團(00489)低見8.52元，持貨股民點算好？板塊短期仍可翻生？無貨現價入返兩手又如何？
    逆市做好首選內銀！獲被喻為「巴菲特接班人」李祿旗下喜馬拉雅資本增持的郵儲銀行(01658)，股份急升逾1成，而去年多賺4.8%的招商銀行(03968)盤中亦升逾半成，波動市下內銀板塊至穩陣？
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