電商唯品會「愛回家」 傳下半年來港上市籌200億
2021年01月15日 15:49
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中美角力不斷，在美國上市的中資概念股「愛回家」。市場消息透露，騰訊(00700)及京東(09618)有份投資的中國電商唯品會(美股：VIPS)已委聘高盛、摩根士丹利及摩根大通負責來港第二上市事宜，目標下半年上市，集資20億至25億美元(約156億至195億元港)，是次發售規模約佔已發行股份的5%至10%。
唯品會2012在美國給斯達克上市。截至去年3月底，騰訊及京東分別有9.6%及7.5%股份。周四(14日)收市27.9美元，市值達188.97億美元。
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