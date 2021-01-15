美制裁打擊 小米市值最多蒸發1120億 雷軍身家縮水近300億
2021年01月15日 15:51
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（Getty Images 圖片）
美國政府宣布將9家中國企業包括小米集團(01810)入制裁黑名單，消息令該股股價今(15日)急挫，全日最多跌13.6%，低見28.2港元，市值最多曾蒸發1,120億元，連帶其創辦人雷軍的財富最多縮水約296億元。
資料顯示，雷軍持有小米約26.5%股權，以該股歷史高位35.9元計，公司市值曾達9,041億元，而雷軍手持的公司股票市值達2,391億港元；惟今日該股股價急挫，公司市值曾急降至7,102億元，雷軍的身家亦因此而大縮水最多296億元。
該股收市報29.3元，跌10%，成交337億元；公司市值7,379億元，單日蒸發843億元。
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