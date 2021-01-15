美制裁打擊　小米市值最多蒸發1120億　雷軍身家縮水近300億

資料顯示，雷軍持有小米約26.5%股權，以該股歷史高位35.9元計，公司市值曾達9,041億元，而雷軍手持的公司股票市值達2,391億港元；惟今日該股股價急挫，公司市值曾急降至7,102億元，雷軍的身家亦因此而大縮水最多296億元。

該股收市報29.3元，跌10%，成交337億元；公司市值7,379億元，單日蒸發843億元。

小米遭美國列入「禁投」名單 股價曾挫逾一成

被美列黑名單 小米確認非中國軍方公司 正評估對集團影響

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