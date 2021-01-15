二手樓價指數走勢反覆　按周跌0.9%

中原城市領先指數CCL最新報176.52點，按周跌0.9%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.01點，按周跌0.81%。CCL(中小型單位)報176.47點，按周跌0.85%。三大整體指數同樣齊升2周後回軟，但仍然高於齊升前水平。

而CCL(大型單位)報176.79點，按周跌1.14%。上周急升2.89%後，今周正常回軟。豪宅樓價早前連升5周共4.33%，為83周以來(即2019年6月後)首見，走勢明顯有上升迹象。

第四波肺炎爆發6周計，首3周三大整體指數走勢回軟。CCL 由177點連跌至175點，CCL(中小型單位)由178點連跌至176點，CCL_Mass由181點跌至179點。其後政府宣布肺炎疫苗即將供港，三大整體指數隨即齊升2周，成功擺脫近期低位。近3周計，三大整體指數同樣齊升2周，齊跌1周，但未跌穿疫苗公布前水平，走勢有反覆向上的迹象。

分區樓價走勢繼續各自發展，新界兩區持續一升一跌，港九市區齊升2周後回軟。新界東CCL_Mass報190.01點，按周升1.92%。新界西CCL_Mass報162.72點，按周跌0.22%。港島CCL_Mass報184.19點，按周跌1.78%。九龍CCL_Mass報173.62點，按周跌1.76%。近3周計，港島、九龍及新界東走勢同樣2升1跌，新界西走勢1升2跌。

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