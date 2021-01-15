布油挫逾1%　道期跌百點

美匯指數報90.31；港匯反覆處7.7534；離岸人民幣(CNH)高見6.4666；美元兌日圓微跌至103.68；歐元企1.2145；英鎊見1.3666。金價1,850美元水平上落。布油跌逾1%至55.64美元，紐油徘徊53美元。道指期貨跌117點。

●市後關注點

-21:30 美國12月零售銷售

-22:15 美國12月設備使用率

-23:00 美國1月密歇根大學消費情緒指數；美國11月商業庫存

-被美列黑名單！小米確認非中國軍方公司，正評估對集團影響。

●宅經濟：去年全球穿戴式裝置銷售額大增49%

●日本去年工具機訂單大減近3成，10年最差！

●分析：美股標普500今年上望4,300點，科技業存反壟斷風險。

●研究：中美貿易戰令美國損失24.5萬職位。

●美國限制與中國等6國某些交易，確保通信和技術供應鏈安全。

●達美航空去年蝕966億元，舵手有信心迎來復甦。

●全球最大基金公司貝萊德：美股可續揚，惟升勢難及去年。

●錯丟硬碟恨難返！廿億元比特幣見財化水…

●美國今年新車銷量料按年增長10%，關鍵係...

●調查：去年全球半導體收入反彈逾7%至3.5萬億元。

●中國經濟：

-內地上月42大中城市新樓價格上升，4大一線城市深圳獨跌。

-2020年中國股民報告：1/4家庭拿出逾半身家炒股，近六成賺錢。

-海南省房產稅收佔比降，經濟結構調整初見成效。

●調查：騰訊《王者榮耀》上月膺全球手遊暢銷榜榜首。

●人行副行長：螞蟻集團已經成立整改工作組。

●滙豐全球員工今年「加假」一日。

●電商唯品會傳下半年來港上市籌200億。

●香港去年破產申請宗數按年升6.6%，創4年新高。

●金管局：擬成立綠色商業銀行聯盟，未來5年發行80億美元綠債。

●增股票交易印花稅開源？6團體聯署反對指「殺雞取卵」。

●二手樓價指數走勢反覆，按周跌0.9%。

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