長沙灣工廈以9.65億元易手　即重建申請

政府放寬工商舖辣招稅刺激低水的工廈買賣市場。據土地註冊處資料，長沙灣青山道550至556號恆發工業大廈，於去年12月底以約9.65億元登記易手，新買家為峰顯有限公司。該物業於撤辣後成交，料慳稅約4,100萬元。項目於日前向城市規劃委員會遞交重建申請，以重建一幢27層高新式工廈9.65。物業地盤面積約15,837方呎，擬議將原先可建的12倍地積比率，增加兩成至14.4倍，發展樓面共逾22.8萬方呎。

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