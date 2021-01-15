去年上半年佐丹奴已勁蝕1.75億元，隨着零售銷售的正面趨勢及消費者信心改善，該集團預計去年下半年淨利潤或介乎4,500萬至6,500萬元，惟預計淨利潤並未考慮進一步潛在的資產減值費用。儘管如此，去年下半年盈利仍無法扭轉全年錄得的虧損。

在該集團營運的市場中，特別是香港、馬來西亞及南韓，最近報告新冠肺炎確診個案激增，反映出在不久的將來，這種情況仍然反覆。於去年12月底，佐丹奴的現金及銀行結餘在扣除銀行貸款後，約為11億元，多於2019年的9.94億元，反映該集團的流動資金狀況仍保持強勁。同時，該集團商品存貨約4.35億元，較2019年減少約1.13億元。

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