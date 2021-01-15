AVA 61連售兩個單位　去年曾遭終止買賣合約

據一手銷售資訊網資料，長沙灣AVA 61周五售出2個單位，包括5樓B室，面積164方呎，成交價326.3萬元，呎價19,896元。另一伙23樓F室，實用面積161方呎，成交價347.9萬元，呎價21,609元。新買家均選用「90天現金優惠」付款計劃，享售價2%折扣。

據了解，兩個單位曾於2017年售出，當時成交價分別343.9萬及394.4萬元，但買家均選用了可獲取成交金額成最多6%現金回贈的付款計劃，並於去年12月終止買賣合約。

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