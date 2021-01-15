【中環剝花生】環球股市走勢還看下周美國總統換屆？

港股連升3周，但這邊廂外圍局勢仍未能鬆懈，事關美國候任總統下周就職，以及會表決耶倫擔任新財長的提名。耶倫一旦上台，對美元走勢、環球股市和債市有何影響？

此外，近期北水力撐下，即使三大中資電訊股被美國制裁，股價仍然有支持，加上在人民幣強勢下，北水大量買港股，已成新常態？

上年新冠肺炎肆虐，利好金價走勢，更創下歷史新高；現時隨新冠肺炎疫苗面世，避險情緒降溫，金價出現回調，調整完結未？另一方面，預期通脹會加劇下，到底投資組合還應該持有黃金？還是投資有「數碼黃金」之稱的比特幣？

今集《中環剝花生》請來資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁、銳升證券聯合創辦人鄧聲興跟大家全面分析金股匯債。

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