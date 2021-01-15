中動向上季Kappa品牌同店銷售錄中單位數增長

於2020/21財年累計9個月，整個平台之累計零售流水按年錄得中低單位數增長。其中，線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得20至30%高段增長。

同店銷售表現，以去年同季度伊始已投入運營的Kappa品牌店舖(不含Kappa童裝業務)計算，2020/21財年第三季度，整個平台之同店銷售按年錄得中單位數增長。其中，線下業務錄得低單位數下降，電商業務錄得20至30%中段增長。

於2020/21財年累計9個月，整個平台之同店銷售按年錄得10至20%低段增長。其中，線下業務錄得中單位數下降，電商業務錄得20至30%高段增長。

截至2020年12月31日止第三季度，集團Kappa品牌店舖數量為1,187間(不含Kappa童裝業務)，對比2020年3月31日(2019/20財年末)淨增加58間。下一步集團將繼續加大關閉低效店舖的力度。

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