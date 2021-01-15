大新銀行推中小企稅貸優惠　貸款額可達300萬元

有關貸款手續費全免，更毋須任何抵押品，冀紓緩中小企稅季資金流。該行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，希望為客戶提供充裕資金，以應付稅務需要及從容周轉。

中小企客戶3月31日或之前，成功申請及提取稅務貸款，並符合指定要求，可享高達2,500元現金獎賞。

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