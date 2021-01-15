董事會認為該虧損增加主要由於全球爆發新冠肺炎對全球商業活動造成不利影響，並導致於歐洲、美國及亞洲的客戶銷量減少及推遲訂單；客戶需求降低導致產能過剩及生產成本增加，並導致眼鏡架市場競爭加劇及對集團之毛利率帶來下行壓力等。

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