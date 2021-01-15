南方航空上月旅客周轉量按年降34%
2021年01月15日 17:10
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（中新社圖片）
中國南方航空股份(01055)公布，2020年12月，集團客運運力投入(按可利用座公里計)按年下降23.89%，其中國內按年上升9.54%、地區和國際分別按年下降84.25%和90.94%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年下降34.1%，其中國內、地區、國際分別按年下降4.02%、93.34%、94.66%；客座率為70.49%，按年下降10.92個百分點，其中國內、地區、國際分別按年下降10.1、38.63、33.45個百分點。
貨運方面，2020年12月貨運運力投入(按可利用噸公里—貨郵運計)按年下降0.46%；貨郵周轉量(按收入噸公里—貨郵運計)按年下降3.97%；貨郵載運率為47.01%，按年下降1.71個百分點。
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