英國去年11月GDP按月萎縮2.6%　主要受累服務業

受累疫情反覆，政府再度實施封鎖措施影響，英國國家統計局周五(15日)發布數據顯示，當地2020年11月國內生產總值(GDP)按月萎縮2.6%，但跌幅仍小於經濟學家預期，市場人士相信英國經濟有望避免陷入「雙底衰退」。

統計局指出，去年11月GDP下降為4月以來的首次，主要是服務業所拖累，因為非必需品商店和餐飲場所被勒令關閉一個月。

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