眾安銀行推出第二輪稅貸優惠　年利率劃一1.88厘

虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)宣布，明日(16日)起推出第二輪稅貸優惠，一口價實際年利率1.88厘，用戶需成功申請並提取20萬元或以上貸款，而還款期為6至24個月。

ZA Bank零售銀行聯席主管冼迪雲表示，早前推出的首輪稅貸優惠反應熱烈，月平息一口價0.07厘，惟直言不少用戶反映月平息未能直接與坊間的稅貸產品作比較，亦未能協助其計算包含手續費和服務費等相關費用在內的真實借貸成本。

有見及此，該行決定將是次稅貸優惠的實際年利率劃一訂於1.88厘，每月平均利息可低於200元。他相信新計劃能進一步為用戶省卻轉換計算的時間，讓客戶應對第二期的繳稅期限。

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