去年第4季補價地金額逾83億元　八季最多

地政總署公布，2020年第四季土地註冊處錄18宗契約修訂及2宗換地登記個案，其中10宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂。

季內有3個地段以私人協約方式批出，其中一幅位於元朗，批予香港房屋協會作住宅發展用途。另一幅位於將軍澳，批予香港鐵路有限公司作住宅發展用途。第三幅位於屯門，批作發展非牟利專上學院。

而上季補地價金額錄逾83億元，按季上升約1.16倍，為8個季度最多。

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