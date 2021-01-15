創建集團1.56億賣地　擬發展美國大學城項目

集團擬將目標土地發展為一個獨立大學城，包括住宅物業、商業中心、教育設施、學生村及酒店，週邊配有全面的配套及便利服務設施。於公告日期，根據格林納達教育部發函，賣方正與集團積極商討於目標土地上建設一所美國品牌大學，旨在吸引中國及其他國家的學生。賣方擬將簽訂協議，以向買方授予十年獨家發展和經營美國品牌大學格林納達分校的權利。

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