傳生科企堃博醫療上半年來港上市　集資23億元

據外媒報道，中國生物技術公司堃博醫療(Broncus)計劃今年上半年來港上市，集資3億美元(約23.4億港元)，高盛為安排行。

根據中國國家中小企業發展子基金旗下官方備案企業徵信機構天眼查，該公司曾進行3輪融資，最近一輪於去年9月進行，集資數千萬美元，由清池資本領投，其他投資者包括啟明資本、中信銀行旗下信銀投資等。

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