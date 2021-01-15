買家棄移民 斥1865萬購SEA TO SKY四房戶
2021年01月15日 18:08
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將軍澳一手市況活躍。長實集團(01113)旗下日出康城SEA TO SKY，單日再連沽兩個單位，其中3座高層A室四房大宅，成交價1,865.4萬元，呎價17,648元。據悉，買家原本打算移民，但因應海外疫情失控，終決定放棄移民計劃，並隨即在港置業。
長實地產投資董事郭子威稱，因應市場需求，公司將會加強針對市場上原本有意移民的潛在客源，並會與地產代理公司加強推廣吸客，初步準備每個星期安排兩場網上推介會。
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