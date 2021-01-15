銀行公會列今年4大工作重點　香港經濟料下半年重拾動力

香港銀行公會主席今年由滙豐香港行政總裁施穎茵擔任，她提出該會今年的4大工作重點，包括可持續金融、粵港澳大灣區、數碼發展及人才發展，並預計香港經濟下半年可見較強勁復甦。

她表示，為應付氣候變化，香港需要可持續的新經濟模式，銀行公會將成立專責小組，推動銀行業界在綠色金融及低碳經濟等發展。

本港銀行業界近年積極拓展大灣區服務，她指，目前粵港澳大灣區的經濟規模，已相等於全球第12大經濟體。銀行公會大灣區小組今年將探討資金管理及貿易融資服務的可能性。

至於數碼發展方面，將研究第3及第4階段的開放應用程式界面，並盡快制定相關技術標準。

她指，去年香港貸款增長緩慢，惟各國今年陸續接種疫苗，相信香港下半年經濟動力開始增長，並帶動企業貸款增速，又指香港整體信貸質素仍然維持高水平。

有歐洲銀行因為區內實行負利率，向客戶存款收費，她指，暫不見趨勢蔓延至香港，並認為目前香港資金流動性充裕，有能力抵禦衝擊。

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