山頂道洋房項目樓書上網　最細6061方呎

超級豪宅新盤連環推出市場。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產負責銷售的77/79 PEAK ROAD，樓書已剛上網，項目提供8座洋房，實用面積介乎6,061至8,139方呎，當中以山頂道77F號最細，花園面積則為5,095方呎，而山頂道77A號的花園面積8,476方呎最大，實用面積則為7,388方呎。項目料於下周起接受預約參觀現樓示範屋。

發展商早前表明，其中兩座洋房將保留長線收租，並已於2018年進行內部轉讓，當中山頂道79號的實用面積為8,139方呎，當年內部轉讓價錢為4.81億元，呎價59,098元。而山頂道79A號實用面積為7,896方呎，當年以4.79億元內轉，呎價60,664元。

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