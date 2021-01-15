永煤控股等11家機構遭銀行間市場協會處分

中國銀行間市場交易協會公布，前期針對永城煤電控股集團、河南能源化工集團及相關機構涉嫌違規行為，協會迅速啟動自律調查並向市場公告。目前，針對相關機構的自律處分決定已形成，涉及2家發行人、1家會計師事務所、1家評級機構以及7家金融機構。

經協會查明，永煤控股突發性違約背後，涉及多家機構、多類主體、多個環節的違規，既有發行人信息披露和合規意識淡漠的情況，也有中介機構的守門人作用履職不充分的現象，還暴露出部分金融機構未能遵守執業道德的問題。其中，永煤控股發行文件中多處信息披露不準確、不完整，存續期多項信息披露不及時。

經自律處分會議審議，協會對永煤控股予以公開譴責的頂格處理，對河南能化予以嚴重警告，對中誠信國際信用評級公司、希格瑪會計師事務所等6家機構予以警告，對3家主承銷商予以通報批評或誡勉談話。11家機構中，有4家機構被暫停一定期限業務。

此外，協會責令永煤控股和河南能化向市場公開致歉。在依規作出自律處分的同時，協會也已將部分涉嫌違法違規線索通過有關部門移送證券監督管理部門，將相關機構違規情況報送人民銀行、中銀保監。

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