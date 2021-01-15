新股微創心通下周預路演　擬集資23億元

截至2020年7月底止首7個月，該公司虧損擴大至1.92億元人民幣(下同)，2019年同期蝕8,349.9萬元；由於經導管主動脈瓣植入系統VitaFlow於2019年8月才推出市場，故2019年首7個月未有收入，2020年同期售出601件，錄得收入4,844萬元。

集資所得將用於核心產品；目前產品管線的其他產品；併購、授權引進或股權投資；營運資金及一般公司用途。

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