京東健康及海爾智家獲納入滬港通名單
2021年01月15日 19:06
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上海證券交易所周五宣布，將京東健康(06618)、海爾智家(06690)兩隻股份調入滬港通下港股通的名單，自下周一(18日)起生效。上交所表示，旗下中國投資信息有限公司將於3月1日進行下次港股通名單定期調整。
深圳證券交易所早於去年12月22日，率先將京東健康納入深港通下的港股通名單。納入首日雖然僅有深市「北水」流入，但依然帶動京東健康當日股價升近一成，單日便錄得2.4億元北水淨買入。
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