主要是由於儘管受新型冠狀病毒疫情肆虐及國際貿易糾紛持續等宏觀因素影響，全球智能手機出貨數量下跌，並令得集團年度攝像頭模組和指紋識別模組的銷售數量較去年出現下跌，但受益於集團推行多年的產品結構優化戰略取得重大進展，攝像頭模組平均銷售單價同比實現大幅提升，推動集團年度的銷售收入仍較去年實現穩健增長；及(ii)攝像頭模組產品結構的明顯優化幫助提升攝像頭模組業務的附加值，同時，生產自動化升級改造成效明顯，推動人工、折舊等成本繼續優化，令得年度攝像頭模組業務毛利率較去年實現良好提升。

--------------------------

【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

香港信貸大額貸款，可無限次循環使用，用先計息，較銀行貸款更靈活。

《香港信貸》扎根香港廿四年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020