亞馬遜陷反壟斷風暴　電子書被指合謀抬價30%

外國媒體報道，全球電商巨頭也陷入反壟斷風暴，報道指集團正面臨集體訴訟案，因其涉嫌聯合美國五個最大出版商合謀定價，導致亞馬遜以外的電子書零售平台價格被抬高。

這5家圖書出版商分別是Penguin Random House、Harper Collins、Hachette Livre、Simon&Schuster以及Macmillan。訴訟稱亞馬遜與他們在2015年達成了反競爭協議，允許他們「抬高」價格，提價幅度最高達到30%。

該案件由Hagens Berman律師事務所發起，其執行合夥人Steve Berman在一份聲明中稱，亞馬遜濫用權力的行為再次證明，在違反反壟斷法的時候，就算新經濟公司也在耍老把戲。

另外，美國康涅狄格州總檢察長William Tong表示，該州正在積極調查亞馬遜如何銷售和分銷電子書，且是否通過與某些出版商的協議在電子書業務中從事反競爭行為。康涅狄格州此前已要求亞馬遜提供與美國最大五家圖書出版商所達成交易的相關文件。

訴訟稱，截至2018年，亞馬遜控制了近90%的電子書市場，通過向消費者收取更高的費用，亞馬遜從更高的價格中獲得了極大的好處。

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