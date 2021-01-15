大型新盤登記反應佳　發展商乘勢推傳統豪宅地段項目

大型新盤登記反應向好，帶動整體樓市升溫，個別發展商乘勢推出位處傳統豪宅地段的高價項目，料將刺激大額物業市場氣氛轉活。

MONACO暫錄約3300票登記 超購近22倍

市場消息透露，會德豐地產旗下啟德MONACO，截至周五（15日）已錄約3,300張入票登記，較星期日首輪開售145伙超額認購近22倍。發展商將於明日截止接受認購登記，視乎首日銷售反應，再決定加推單位安排，料最快下周緊接進行次輪銷售。

日出康城LP10已錄約540票登記 超購約2倍

新盤認購反應理想。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10已錄約540張入票，超額認購約2倍，有機會周末研究加推單位，個別單位可能具條件加價。

他指出，項目住客會所連同戶外園林，面積合共超過6萬方呎，提供多用途運動場、宴會廳、約31米長戶外泳池及約23米長室內恒溫泳池等。

AVA 61連售兩個單位 去年曾遭終止買賣合約

據一手銷售資訊網資料，長沙灣AVA 61周五售出2個單位，包括5樓B室，面積164方呎，成交價326.3萬元，呎價19,896元。另一伙23樓F室，實用面積161方呎，成交價347.9萬元，呎價21,609元。新買家均選用「90天現金優惠」付款計劃，享售價2%折扣。

據了解，兩個單位曾於2017年售出，當時成交價分別343.9萬及394.4萬元，但買家均選用了可獲取成交金額成最多6%現金回贈的付款計劃，並於去年12月終止買賣合約。

逸瓏灣8一周售3特色戶 頂層售2176萬元

項目於一周內連沽3伙特色戶，平均成交呎價達1.75萬元。

該盤開售至今累售473伙，佔總數近90%，套現逾44億元。目前尚餘55伙待售，包括18伙特色戶，其中10伙屬頂層連天台單位，8伙則為低層連平台單位。

名日‧九肚山洋房獲買家2560萬元承接

SEA TO SKY四房戶獲放棄移民買家1865萬購入

將軍澳一手市況活躍。長實集團旗下日出康城SEA TO SKY，單日再連沽兩個單位，其中3座高層A室四房大宅，成交價1,865.4萬元，呎價17,648元。據悉，買家原本打算移民，但因應海外疫情失控，終決定放棄移民計劃，並隨即在港置業。

長實地產投資董事郭子威稱，因應市場需求，公司將會加強針對市場上原本有意移民的潛在客源，並會與地產代理公司加強推廣吸客，初步準備每個星期安排兩場網上推介會。

山頂道洋房項目樓書上網 最細6061方呎

超級豪宅新盤連環推出市場。據一手銷售資訊網資料，會德豐地產負責銷售的77/79 PEAK ROAD，樓書已剛上網，項目提供8座洋房，實用面積介乎6,061至8,139方呎，當中以山頂道77F號最細，花園面積則為5,095方呎，而山頂道77A號的花園面積8,476方呎最大，實用面積則為7,388方呎。項目料於下周起接受預約參觀現樓示範屋。

發展商早前表明，其中兩座洋房將保留長線收租，並已於2018年進行內部轉讓，當中山頂道79號的實用面積為8,139方呎，當年內部轉讓價錢為4.81億元。而山頂道79A號實用面積為7,896方呎，當年以4.79億元內轉。

The Campton明日推售74伙 共錄約360票認購

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，明日(16日)將推售74伙，發展商截止接受認購共錄約360張入票登記，超額認購近4倍。該盤另外推出20伙於星期日起招標。

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