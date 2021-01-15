新樓辣招鬆綁即沽　晉海II兩房3年帳面升值8%

部分新樓業主於辣招鬆綁後即沽貨套現，將軍澳晉海II兩房單位，減價32萬元後，即以918萬元售出，約3年間物業帳面升值約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●堅尼地城嘉輝花園B座高層8室，實用面積282方呎，兩房間隔，以585萬元易手，實用呎價20,745元，原業主於2012年8月以310萬元買入，持貨8年多帳面獲利275萬元，單位升值約89%。

●北角新和富大廈中層B室，實用面積351方呎，兩房間隔，望街景，獲區外上車客以590萬元承接，實用呎價16,809元，原業主早於1993年12月購入上述單位投資，當時作價185萬元，持貨逾27年至今轉售帳面獲利405萬元，單位期內升值2.2倍。

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九龍區

●將軍澳晉海II第5A座中層A室，實用面積541方呎，兩房間隔，另設儲物房，擁園景，最初叫價950萬元，現降價32萬元，以918萬元易手，實用呎價16,969元，新買家為外區換樓客，原業主於2017年11月以847.1萬元購入，持貨逾3年帳面獲利70.9萬元離場。

●將軍澳新都城2期8座低層G室，實用面積363方呎，兩房間隔，吸引同區用家承接，成交價655萬元，實用呎價約18,044元，原業主於2006年2月以約175萬元購得，是次轉手帳面獲利約480萬元，升值逾2.7倍。

●將軍澳海翩滙5座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，望內園景，去年6月初開始放售，原叫價950萬元，經議價後減價65萬元或約6.8%，最後以885萬元沽出，實用呎價約17,019元，原業主在2016年9月以約605.8萬元買入，持貨4年轉手帳面獲利約279.2萬元，物業升值約46%。

●茶果嶺麗港城33座頂層連天台特色戶，實用面積522方呎，兩房間隔，擁426方呎天台，最初開價930萬元，現以857萬元易手，實用呎價16,418元，新買家為首次置業人士，見單位放盤罕有，議價後即把握機會，入市自用，原業主於2017年12月以713.8萬元買入，轉手帳面獲利143.2萬元，單位3年升值約20%。

●牛頭角淘大花園1月錄約13宗買賣，較上月同期6宗增加逾1倍，其中P座低層4室，兩房間隔，實用面積約322方呎，放盤1個多月終獲外區客洽詢，減價16.2萬元，最終以約571.8萬元成交，實用呎價約17,758元，新買家為外區首置客。

●九龍窩打老道山瓊林別墅B座中低層B1室，實用面積741方呎，套三房間隔，最初開價1,050萬元，現累減50萬元，以1,000萬元連車位成交，實用呎價13,495元，原業主早於1985年僅以67萬元連車位購入，持貨約36年轉手帳面獲利933萬元，期內升值逾13.9倍。

●大角咀港灣豪庭1座高層H室，實用面積326方呎，兩房間隔，去年2月開價690萬元，放盤多時，一直乏人問津，直至本月初調整叫價至668萬元即獲洽購，零議價下沽出，實用呎價20,491元，原業主於2014年10月以460萬元入市，持貨6年多帳面獲利208萬元，期內升值約45%。

●西南九龍浪澄灣1座高層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約560方呎，以約24,000元放租約1個月後，吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約2,000元，以約22,000元租出，實用呎租約39.3元，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租。

●長沙灣碧海藍天2座極高層G室，兩房間隔，望海景，實用面積約501方呎，以約19,500元放租約1星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價約1,500元，以約18,000元租出，低市價約5%，實用呎租約35.9元，新租客為單身客，睇樓1次後決定承租。

●長沙灣碧海藍天1月暫錄約2宗買賣，單位為2座中層F室，實用面積496方呎，兩房間隔，月初開價880萬元，現累減29.2萬元，以850.8萬元成交，實用呎價17,153元，原業主於2007年3月以301.28萬元買入，持貨近14年帳面獲利549.52萬元離場，期內升值逾1.8倍。

●荔枝角美孚新邨1月暫錄約18宗買賣，平均實用呎價13,373元，項目3期百老滙街49號中層B室，實用面積511方呎，原則兩房間隔，望街景，議價後以755萬元易手，實用呎價14,775元，新買家為同區上車客，原業主於2014年7月以473萬元買入，持貨6年半帳面獲利282萬元，單位期內升值約60%。

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新界區

●馬鞍山迎海．駿岸8座低層D室，實用面積497方呎，兩房連儲物房間隔，以795萬元易手，實用呎價15,996元，原業主於2016年以696萬元購入單位，持貨5年，是次沽出單位帳面獲利99萬元離場，單位升值約14%。

●馬鞍山夾屋雅景臺4座低層F室，實用面積475方呎，兩房兩廳間隔，放盤3個月，獲買家於已補價自由市場以625萬元承接，實用呎價13,158元，原業主於2011年11月以243萬元購入，當時已補地價，持貨10年至今將單位轉售，帳面獲利382萬元。

●馬鞍山薈朗2座低層B1室，實用面積229方呎，開放式間隔，開價405萬元，放盤3個月，成功獲買家以398萬元承接，實用呎價17,380元，原業主於2017年4月購入上址，當時作價305萬元，持貨近4年至今轉售，帳面獲利93萬元，單位期內升值30%。

●沙田第一城1月暫錄約23宗買賣，該盤52座中層A室，實用面積284方呎，兩房間隔，議價後以552萬元易手，實用呎價19,437元，原業主則於2018年以490萬元購入單位，持貨3年帳面獲利62萬元，單位升值約12.7%。

●沙田富豪花園帝皇閣中層C室，實用面積560方呎，三房間隔，望河景，放盤原叫價780萬元，放盤3星期，以748萬元獲買家承接，實用呎價13,357元，原業主於2009年9月購入上址，當時作價285萬元，持貨11逾年至今沽售，帳面獲利463萬元，物業期內升值約1.6倍。

●沙田濱景花園4座低層D室，實用面積401方呎，兩房間隔，日前以608萬元易手，實用呎價15,162元，原業主則於2012年以280萬元購入，持貨9年帳面獲利約328萬元，單位升值約117%。

●粉嶺中心D座高層7室，實用面積535方呎，三房間隔，議價後以695萬元獲承接，實用呎價12,991元，原業主於2016年以485萬元購入，持貨約5年帳面獲利約210萬元。

●元朗尚豪庭2座高層E室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價675萬元，減價35萬元，以640萬元沽出，實用呎價14,545元，新買家為上車客，睇樓多月，眼見近期成交加快，已視察的放盤相繼賣出，為免遲買會貴，即加緊覓盤入市。

●元朗世宙2座中低層J室，實用面積約425方呎，兩房設計，近日以670萬元沽出，實用呎價約15,765元，屋苑本月暫錄約3宗兩房買賣，現時有約27個兩房放盤，入場費由660萬元起。

●天水圍栢慧豪園2座高層C室，實用面積493方呎，兩房間隔，叫價620萬元，放盤4日，減價12萬元或2%，即獲買家以608萬元承接，實用呎價12,333元，新買家為區內分支家庭，睇樓一段時間，眼見屯赤隧道通車後，區內交投轉旺，盤源快速收窄，於是加快入市。

●屯門弦海中層D室，實用面積162方呎，開放式間隔，新租客鍾情屋苑可即租即住，又鄰近工作地點，可節省往返交通時間，以及業主考慮到租客願意一次過預繳一年的租金，故輕微調整租金減租200元，便以月租7,800元租入單位，實用呎租為48.1元，如以業主於2019年以約314.5萬元購入，租金回報率高達3厘。

●荃灣海之戀9座高層E室，實用面積約761方呎，套三房連儲物室間隔，早前開價約1,550萬元放售，雙方議價後，終以1,400萬元成交，實用呎價約18,400元，原業主於2017年6月以約1,156.3萬元購入，轉手帳面獲利約243.7萬元，物業升值約21.1%。

●荃灣立坊高層10室，實用面積419方呎，兩房間隔，享海景，叫價700萬元，減價20萬元，以680萬元成交，實用呎價16,229元，新買家為上車客，原業主則於2015年以518萬元買入，持貨約5年轉售，帳面獲利162萬元或約31%。

●東涌映灣園16座極高層B室，實用面積約748方呎，套三房間隔，望海景，近日終獲買家以860萬元承接，實用呎價約11,497元，原業主在2007年2月以約279.1萬元買入，持貨約13年帳面獲利約580.9萬元，賺價約2.1倍。

●東涌東堤灣畔6座低層D室，兩房間隔，實用面積約531方呎，原業主早前叫價約718萬元放售，雙方議價後終以707萬元成交，實用呎價約13,315元，原業主於1999年7月以約251.2萬元購入，持貨至今轉手帳面獲利455.8萬元，物業升值約1.8倍。

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